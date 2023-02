Die Schweizer Aktienbörse präsentiert sich zum Wochenstart freundlich. Das Geschäft verlaufe vor der Bekanntgabe der US-Inflation und der Produzentenpreise am Dienstag bzw. Donnerstag in relativ ruhigen Bahnen, sagten Händler. Viele Marktteilnehmer positionierten sich eher defensiv, was sich bei den steigenden Kursen der drei SMI-Marktschwergewichte gut zeige. Möglicherweise könnten die Gewinne über den Tag gerettet werden, da der Handel an der Wall Street ähnlich ablaufen dürfte. Die Anleger warteten ebenfalls auf die US-Inflation. Dabei würden zwar keine negativen Überraschungen erwartet, sagte ein Händler. Da zuletzt aber stark steigende Ölpreise und robuste Konjunkturdaten die Zinssorgen wieder verstärkt hätten, sei dennoch Vorsicht angebracht.

13.02.2023 11:30