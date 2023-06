Dazu komme, dass es bei den Konjunkturzahlen Licht und Schatten gebe. So gingen vom US-Arbeitsmarktbericht am Freitag widersprüchliche Signale aus. Es wurden zwar mehr Jobs als erwartet geschaffen, aber auch die auch die Zahl der Arbeitslosen nahm spürbar zu. Damit geht auch das Werweissen über den nächsten Schritt der US-Notenbank Fed weiter. Der robuste Arbeitsmarktbericht könnte die Marktteilnehmer in ihrer Erwartung bestärken, dass das Fed die Geldpolitik in den kommenden Monaten nochmals straffe, sagt ein Analyst. Derweil ist die Inflation in der Schweiz wie erwartet weiter auf 2,2 Prozent gesunken. In der Eurozone hat sich dafür die Konjunktur- und die Unternehmensstimmung weiter eingetrübt. Weitere Impulse werden am Nachmittag aus den USA erwartet, wo ebenfalls Einkaufsmanagerindizes und Angaben zu den US-Industrieaufträgen veröffentlicht werden.