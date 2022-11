Vor dem US-Zinsentscheid am Abend wagen sich die Investoren am Schweizer Aktienmarkt zur Wochenmitte nicht zu weit aus der Deckung. "In weniger als zehn Stunden werden die Karten an der Börse neu gemischt", prognostiziert ein Händler. Dann wird die US-Notenbank Fed voraussichtlich zum vierten Mal in Folge zu einem grossen Zinsschritt von 0,75 Prozentpunkten ansetzen. Die wichtigste Frage dabei ist, was Fed-Chef Jerome Powell in der anschliessenden Pressekonferenz ankündigen wird, sind sich die Marktakteure einig.

02.11.2022 11:30