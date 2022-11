Der Schweizer Aktienmarkt leidet am Mittwoch unter Gewinnmitnahmen und gibt bis am Mittag auf breiter Front nach. Der Leitindex SMI bewegt sich dabei nach einem verhaltenen Start und in der Folge ausgebauten Verlusten mittlerweile wieder klar unter der Marke von 11'000 Punkten. Nach der starken Vorwoche und nach der eindrücklichen Erholung seit dem Tiefststand im September sei die Luft für die Aktien etwas dünn geworden, heisst es in Marktkreisen. Die anfängliche Nervosität wegen des Raketeneinschlags in Polen hat sich derweil wieder etwas gelegt, da es sich dabei wohl eher um eine Flugabwehrrakete aus der Ukraine handelte und nicht wie befürchtet aus Russland.

16.11.2022 11:30