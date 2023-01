Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich am Mittwoch nach einem verhaltenen Frühgeschäft ein etwas festerer Trend durch. Die Konsolidierung der Jahresauftaktgewinne sei wohl abgeschlossen, heisst es am Markt. Geschuldet sei dies unter anderem auch einer Meldung aus dem Kreml, wonach der russische Präsident Putin offen für Gespräche über die Ukraine sein soll, sagt ein Händler. "Die Hoffnung stirbt zuletzt", sagt eine weitere Marktteilnehmerin dazu. Vor den am Donnerstag erwarteten US-Inflationszahlen verhielten sich die Anleger aber eher vorsichtig, heisst es am Markt. Denn die Zahlen gelten als mitentscheidend für den kurzfristigen Kurs der US-Notenbank.

11.01.2023 11:30