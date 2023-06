Kühne+Nagel notieren am anderen Ende 3,5 Prozent tiefer und profitieren damit nicht von der baldigen Aufnahme in den SMI, die sich aus dem Verschwinden der Credit Suisse ergibt. Diese Indexanpassung war so erwartet worden. Denn die Papiere fallen aus dem bei Anlegern sehr beliebten SMI Mid Cap Index (SMIM), der die dreissig grössten mittelkapitalisierten Unternehmen nach dem Leitindex umfasst.