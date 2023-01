Zum Wochenschluss setzen sich am Schweizer Aktienmarkt überwiegend die Optimisten durch und ringen dem Markt am Vormittag ein kleines Plus ab. Damit zeichnet sich auch für die Handelswoche eine leicht positive Bilanz ab. Der Aufwärtstrend seit Jahresbeginn setzt sich also weiter fort, heisst es in einem Raiffeisen-Kommentar. Allerdings verliere er an Schwung. Tatsächlich hat sich der SMI in dieser Woche in einer Spanne von gerade einmal gut 100 Punkten bewegt. Auch an diesem Freitag sei eher ein Auf und Ab mit zu Seite tendierenden Indizes zu beobachten, erklärt ein Händler.

27.01.2023 11:30