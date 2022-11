Auch SGS (+1,4%) machen eine Gegenbewegung nach dem schwachen Vortag. Der Titel des Warenprüfkonzerns hatte nach einer Gewinnwarnung im Vorfeld der aktuellen Investorentage deutlich an Wert eingebüsst. Auf der anderen Seite büssen Alcon (-2,7%) Prozent am meisten an Wert ein. Die Aktien des Augenheilmittelherstellers hatten am Vortag nach dem Quartalsbericht um gut 5 Prozent höher geschlossen.