Und auch die Zins- und die Inflationssorgen sind nicht wirklich gebannt. Vielmehr werde den Marktteilnehmern einmal mehr klar, dass die Notenbanken noch einen längeren Weg bei der Inflationsbekämpfung vor sich haben. Auch bleibe es fraglich, wie die grossen Notenbanken auf die angespannte Lage reagieren. Am morgigen Donnerstag will die Europäische Zentralbank (EZB) nach bisheriger Planung ihren Inflationskampf mit einer weiteren deutlichen Zinsanhebung fortsetzen. Die Rede ist von 0,5 Prozentpunkten. Am kommenden Mittwoch folgt die US-Zentralbank Federal Reserve, die eigentlich auch Signale für eine weitere Straffung gesendet hat. Am Tag darauf wird die Schweizerische Nationalbank Einblick in ihre Geldpolitik gewähren.