Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Freitag im frühen Handel leicht abgeschwächt und bewegt sich seither auf dem ermässigten Niveau seitwärts. Die Anleger hielten sich vor den in der kommenden Woche anstehenden US-Inflationszahlen und den Leitzinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) zurück. Dabei dürften wohl weniger die Zinsentscheidungen an sich, als vielmehr die nach vorne gerichteten Aussagen der Zentralbanker im Fokus stehen, sagt ein Händler. Es herrsche am Markt die Erwartung vor, dass das Fed eine Zinspause einlegen dürfte. Dagegen wird von der EZB eine weitere Zinserhöhung erwartet.

09.06.2023 11:30