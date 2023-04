Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich der impulsarme Handel fort. Am Dienstag gewinnt der Markt am Vormittag leicht hinzu, nachdem er zum Wochenstart noch mit leichten Verlusten aus dem Handel gegangen war. Bereits in der Vorwoche hatte er einen ähnlichen Lauf, in dem er sich über weite Strecken letztendlich seitwärts bewegt hatte. Während in der vergangenen Woche Konjunkturdaten die Anleger beruhigt und das Zinsgespenst vertrieben hätten, sei es nun zum Wochenstart auf die Börsenbühne zurückgekehrt, kommentiert ein Händler.

18.04.2023 11:30