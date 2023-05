Zum Wochenschluss halten sich die Investoren vor den letzten wichtigen Konjunkturdaten in dieser Woche etwas zurück. Entsprechend bewegt sich der Leitindex SMI in einer engen Spanne von etwa 50 Punkten. Für diese verkürzte erste Mai-Woche zeichnet sich damit ein knappes Plus ab. Nach den Zinsentscheidungen von Fed und EZB komplettiert der US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag den Datensatz, den Investoren als Grundlage für ihre Investitionsentscheidungen der kommenden Wochen nehmen dürften, fasst ein Händler zusammen.

05.05.2023 11:35