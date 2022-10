Der SMI hat mittlerweile (11.05 Uhr) mit +0,11 Prozent ins Plus gedreht auf 10'402,25 Punkte. Auf Wochensicht hat er damit bislang mehr als 1 Prozent gewonnen. Allerdings bergen die später anstehenden US-Daten das Potenzial in sich, den so hoffnungsvollen Oktober-Trend so abrupt zu beenden, wie er zu Wochenbeginn gestartet war, warnen vorsichtige Stimmen.