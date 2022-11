Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch die Gewinne aus der Startphase ausgebaut und steht kurz vor Mittag klar im Plus. Nach zwei schwächeren Tagen strebt der Leitindex SMI damit wieder nach oben. Für den Monat November zeichnet sich insgesamt eine Fortsetzung der Erholung vom Jahrestief im September ab, wenn auch im Vergleich zum Oktober in einem verlangsamten Tempo. Die Nervosität wegen der Corona-Proteste in China scheine sich etwas gelegt zu haben, heisst es in Marktkreisen; dies trotz schlechter als erwartet ausgefallener Einkaufsmanagerindizes in China.

30.11.2022 11:30