Der Schweizer Aktienmarkt legt am Freitag weiter zu und knüpft damit an den positiven Trend der Vortage an. Getragen wird der Optimismus der Anleger von der unerwartet moderat ausgefallenen US-Teuerung im Oktober. Dies hatte zu massiven Deckungskäufen vor allem bei den arg gebeutelten Technologie- und Wachstumswerten geführt. Viele Marktteilnehmer, die auf fallende Kurse gewettet hatten, sahen sich gezwungen, ihre Baissepositionen glattzustellen. Schützenhilfe gibt es auch aus China, wo die Führung ihre strikten Corona-Bestimmungen etwas gelockert hat. So wurde die Zeit, die Einreisende in Quarantäne verbringen müssen, leicht verringert.

11.11.2022 11:33