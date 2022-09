Am anderen Ende verteuerten sich die beiden Tech-Werte Temenos (+2,5%) und AMS-Osram (+1,1%). Sie hatten in der vergangenen Woche prozentual zweistellige Kursverluste gesehen. Hier waren Schnäppchenjäger am Werk, sagten Händler. Ob dies allerdings ausreicht, den Abverkauf der vergangenen Wochen zu beenden, dürfte sich erst in den nächsten Tagen entscheiden.