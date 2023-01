Einbussen gab es auch bei Wachstumswerten wie Sonova (-3,8%), Straumann (-1,7%) oder Lonza (-2,7%). Am Markt war zu Sonova von Umschichtungen in die Aktien des Rivalen Demant die Rede. Wachstumswerte zählten in den ersten Wochen des Jahres zu den grössten Gewinnern. Daher überraschen Gewinnmitnahmen nicht. So auch bei Richemont (-1,4%), die von der Öffnung in China nach der Pandemie und von guten Ergebnissen profitiert hatten, hiess es am Markt. Adecco (-1,2%) hätten im Sog des durchwachsenen Quartalsberichts von Rivale Manpower nachgegeben, sagte ein Händler.