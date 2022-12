Die Schweizer Aktienbörse hat zur Mitte der letzten vollen Handelswoche in diesem Börsenjahr und nach Tagen fallender Kurse zu einer kräftigen Erholung angesetzt. Dabei wurde die Gegenbewegung laut Händlern durch anziehende Kurse an der Wall Street noch zusätzlich verstärkt. Diese profitierte von starken Firmenergebnissen und guten Konjunkturzahlen. Das Geschäft verlief laut Händlern aber saisonal bedingt in recht ruhigen Bahnen mit nachlassenden Umsätzen.

21.12.2022 18:15