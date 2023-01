Mit Abstand am besten schlossen bei den Schweizer Blue Chips die Aktien des Sensorenspezialisten AMS Osram (+7,4%). Damit knüpften die Papiere an die bereits sehr gute Entwicklung in dieser Woche an. Für Kursfantasie sorgen derzeit Gerüchte, der Grosskunde Apple werde 2024 eigene Displays für seine mobilen Geräte herstellen. Wenn dem so wäre, könnte auch AMS-Osram davon profitieren.