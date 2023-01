Die US-Konjunkturdaten fielen besser als erwartet aus. Sowohl das US-Wirtschaftswachstum im vierten Quartal als auch die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt überraschten positiv. Die Auftragsdaten zu langlebigen Gütern und zum Immobilienmarkt fielen ebenfalls besser aus als erwartet. Dies löste gemischte Gefühle aus. Für die einen waren die Daten nur auf den ersten Blick wirklich positiv. Und andere fürchteten nun, dass das Fed im Kampf gegen die Inflation, bezüglich Zinsen aggressiv auf der Bremse bleiben könnte. Eine mögliche Pause nach einer weiteren Erhöhung in der kommenden Woche könnte so in weite Ferne rücken. Vor diesem Hintergrund sei eine gewisse Zurückhaltung oder Unentschlossenheit bei den Investoren verständlich, sagte ein Händler. Es stehe ohnehin ein schwieriges Jahr an. Viele Unternehmen äusserten sich zurückhaltend für das laufende Jahr und stellten Stellenabbau in Aussicht. "Das zusammen mit der noch immer hohen Inflation ist keine gute Mischung für die Konsumentenstimmung."