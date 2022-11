Die Schweizer Aktienbörse hat am Mittwoch etwas fester geschlossen. Das Geschäft verlief laut Händlern bis aus einzelne Ausnahmen in ruhigen Bahnen. Vor dem am Abend erwarteten US-Zinsentscheid hätten sich die Investoren nicht zu weit aus der Deckung gewagt. Allgemein wird erwartet, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen erneut um 0,75 Prozentpunkte erhöht. Nach den starken US-Arbeitsmarktdaten werde das Fed wohl kaum eine langsamere Gangart signalisieren. Es bräuchte wohl erst Zeichen eines schwächer werdenden Arbeitsmarktes. Die Anleger dürften damit gespannt auf den Bericht des US-Arbeitsministeriums am Freitag warten.

02.11.2022 18:15