Die zuletzt als defensive Absicherung gesuchten Schwergewichte hielten in diesem Umfeld nicht ganz mit. Am besten schnitten Givaudan (+1,3%) und Roche (+1,1%) ab. Der Pharmakonzern wird an einem US-Krebskongress in einer Woche neue Daten zu Blutkrebs und soliden Tumoren vorstellen.