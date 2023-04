Zur allgemeinen Vorsicht habe weiter beigetragen, dass die Sorgen vor einer Rezession in den USA, die Zinssorgen und die damit verbundenen Turbulenzen im Bankensektor nicht ausgeräumt seien, sondern momentan einfach im Hintergrund schlummerten. Die am Nachmittag in den USA veröffentlichten Arbeitslosen-Erstanträge für die Woche fielen stärker aus als erwartet. Es zeige sich "Anzeichen für Risse auf dem Arbeitsmarkt", kommentierte ein Börsianer. Die US-Märkte eröffneten denn auch schwächer, die hiesigen Märkte liessen sich jedoch nicht gross bewegen. Doch bereits am Karfreitag - und damit feiertagsbedingt etwas unter dem Radar - könnte es wieder stärkere Impulse geben: "Dann hat das Warten auf die US-Arbeitsmarktdaten und damit hoffentlich auch die leicht schleppende Börsenentwicklung endlich ein Ende", meinte ein Experte.