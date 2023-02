Dahinter legten die arg gebeutelten Aktien der Credit Suisse (+1,5%) am stärksten zu und machten damit einen Teil der Verluste der letzten Tage wett. Der Titel hatte am Freitag 2,5 Prozent nachgegeben und in der gesamten letzten Woche fast 5 Prozent. Händler sprachen nun von spekulativen Käufen. Bei der Bank, die zu den "too big to fail" zähle, könne man durchaus eine Wette auf den Turnaround eingehen, meinte ein Börsianer. UBS schlossen derweil 0,3 Prozent tiefer.