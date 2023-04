Dazu kamen die wieder aufgefrischten Sorgen um eine Bankenkrise in den USA und sich wiedersprechende US-Konjunkturzahlen. So ist die US-Wirtschaft im ersten Quartal zwar gewachsen, aber deutlich schwächer als von Ökonomen erwartet. Zudem blieb der Preisauftrieb gemessen am PCE-Deflator sehr hoch. Die US-Wirtschaft werde wohl in eine Rezession rutschen. Es wäre zu schön, wenn der schärfste Zinsanhebungszyklus der vergangenen 30 Jahre die US-Wirtschaft nicht beeinträchtigen würde, meinte ein Analyst. Daher hätten auch starke Firmenbilanzen dem Markt insgesamt kaum Auftrieb geben können. Es werde sich wohl erst mit den Zentralbanken klären, in welche Richtung die Märkte weitergehen.