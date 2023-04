Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag mit einem leichten Plus geschlossen. Die defensiven Schwergewichte verhinderten grössere Gewinne. Die Marktteilnehmer mussten verzögert am Ostermontag an der Wall Street und am Dienstag in Europa auf den am Karfreitag veröffentlichten US-Arbeitsmarktbericht reagieren. Trotz einer weiter rückläufigen Arbeitslosenquote und leicht gestiegenen Stundenlöhnen sei von einer neuerlichen Zinsangst keine Rede gewesen, kommentierte ein Analyst. Allerdings könnte das Zinsgespenst bereits am (morgigen) Mittwoch auf die Börsenbühne zurückkehren.

11.04.2023 18:15