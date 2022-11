Da an der Wall Street am Donnerstag wegen des Feiertags "Thanksgiving" die Börsen geschlossen blieben, fehlte die Inspiration von dieser Seite. Auch zum Wochenausklang findet dort am so genannten "Black Friday" nur ein verkürzter Handel statt. Mit Spannung werden deshalb die Berichte aus dem Detailhandel von kommender Woche erwartet, da dieser Konsumtag als Startschuss für das Weihnachtsshopping gilt und erste Hinweise liefert, wie dieses laufen könnte. Sorgen bereitete den Marktteilnehmern vor dem Wochenende die Corona-Situation in China, wo die Zahl der Neuinfektionen den höchsten Stand seit dem Ausbruch der Pandemie erreicht hat und deshalb weitgehende Einschränkungen in grossen Städten gelten.