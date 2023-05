Mit den markanten Kursgewinnen holte die Schweizer Börse allerdings auch einen Teil der positiven Entwicklung vom Donnerstag an vielen europäischen und an den US-Aktienmärkten nach, an denen im Gegensatz zur Schweiz an Auffahrt gehandelt worden war. Insgesamt sei das Geschäft am Freitag allerdings recht ruhig verlaufen, denn viele Marktteilnehmer hätten wohl die Brücke in ein verlängertes Wochenende geschlagen, hiess es im Handel.