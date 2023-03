Das vor allem auch, weil sie noch am Mittwoch habe verlauten lassen, dass es eine "pauschale" Einlagensicherung zur Stabilisierung des US-Bankensystems nicht geben werde. "Die Aufsichtsbehörden haben öffentlich hin und her über die Absicherung aller Einlagen in den USA diskutiert, wobei die US-Finanzministerin die Panik scheinbar mit noch mehr Panik zu bekämpfen versucht, indem sie sich widersprüchlich äusserte", meinte ein Händler. Heute standen allerdings vor allem europäische Grossbanken unter Druck. "Freitage stehen derzeit unter keinem guten Stern. Erneut bahnt sich ein Wochenende der Ungewissheit für die Anleger an", meinte der Händler lakonisch dazu.