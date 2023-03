Auch sonst sei die Stimmung an den Aktienmärkten ziemlich am Boden, hiess es aus dem Handel. Zum einen deuten die meisten der jüngst veröffentlichten US-Makrodaten auf eine baldige spürbare Konjunkturabkühlung hin. Zum anderen sind auch die Inflationssorgen trotz einiger besserer Werte nicht wirklich gebannt. Vielmehr werde den Marktteilnehmern immer klarer, dass die Notenbanken noch einen längeren Weg bei der Inflationsbekämpfung vor sich haben, hiess es. "Eine toxische Gemengelage, die nun auch den letzten positiv gestimmten Börsianer von der Börse verjagt hat", kommentierte ein Händler. Insgesamt hielten sich die Abgaben am Schweizer Aktienmarkt wegen seiner defensiven Ausrichtung aber in Grenzen. Einige grosskapitalisierte Werte schlossen gar im Plus.