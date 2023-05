Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag mit leichten Gewinnen geschlossen. Händler sprachen von einer eher lustlosen Session mit nicht allzu viel Bewegung. Ausnahme waren einzig Richemont. Die Aktien des Luxusgüter-Herstellers waren nach Zahlen vor allem in der ersten Tageshälfte sehr gesucht. Ansonsten habe es wenig spannende News gegeben und die Kursveränderungen hätten sich entsprechend in Grenzen gehalten, hiess es im Handel. Auch die US-Eröffnung am Nachmittag habe keine grosse Dynamik gebracht. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima für Mai sank zwar stärker als von Volkswirten erwartet, bewegte den hiesigen Markt aber nicht gross.

12.05.2023 18:15