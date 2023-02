In der Folge büssten vor allem Technologie- und Finanzwerte an Terrain ein, zumal zuletzt die "Big Techs" Apple, Amazon und Alphabet mit ihren Zahlen enttäuscht hatten. Marktteilnehmer sprachen von einer Verschnaufpause nach Avancen zuvor. Auch an der Wall Street gingen am Nachmittag die Aktien erneut auf Tauchgang. Jenseits des Atlantiks drückten zudem geopolitische Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China auf die Stimmung, nachdem ein mutmasslicher chinesischer Spionage-Ballon vor der Küste der USA durch US-Militär abgeschossen wurde.