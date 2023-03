Auch von Credit Suisse (-1,0%) trennten sich die Anleger in grösserem Stil. Die kursbelastenden Nachrichten reissen nicht ab: So hat laut "Financial Times" der ehemalige Grossaktionär Harris Associates sämtliche Anteile an der Grossbank verkauft. Teilhaber David Herro stellte gegenüber der britischen Wirtschaftszeitung angesichts der anhaltenden Verluste und der massiven Abzüge von Kundengeldern die Zukunft des CS-Geschäftsmodells in Frage. Zum Vergleich: Konkurrent UBS gewannen 0,3 Prozent hinzu.