Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch eine Verschnaufpause eingelegt und schwächer geschlossen. Die Anleger hätten auf breiter Front Gewinne eingestrichen, die sie in den vergangenen Wochen erzielt hätten, sagte ein Händler. Der SMI hatte im Verlauf der Sitzung dabei bis zu 100 Punkte eingebüsst, dann aber einen Teil davon dank ermutigenden Signalen von der US-Konjunktur wieder aufgeholt. So hat sich der Konsum gemessen an den starken Detailhandelsumsätzen im Oktober als robust gezeigt. Zudem hat sich der Preisauftrieb bei US-Importgütern im Oktober abgeschwächt. Mehr ein politisches als ein Börsenthema sei dagegen die Ankündigung von Donald Trump gewesen, ins Rennen um die Kandidatur der Republikaner für die Präsidentenwahl 2024 einzusteigen.

16.11.2022 18:15