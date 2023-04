Der Schweizer Aktienmarkt ist gemächlich in die Woche gestartet. Der Leitindex SMI bewegte sich in der relativ geringen Spanne von 45 Punkten. Händler begründeten den ruhigen Verlauf mit fehlenden Impulsen. Zudem sei die Berichtssaison noch nicht richtig im Gang und wegen der Nähe zum Jahreshoch bekäme der eine oder andere Investor inzwischen kalte Füsse, hiess es am Markt. Das zeigt sich auch an den tiefen Volumina, wie Händler berichteten.

17.04.2023 18:15