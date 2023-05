Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch schwächer geschlossen. Dabei waren für den grössten Teil des Kursrückgangs die deutlichen Kurseinbussen bei den als defensiv geltenden SMI-Schwergewichten verantwortlich. Dagegen konnte der Rückgang der US-Inflation den Markt kaum stützen, hiess es in Händlerkreisen. Die US-Teuerung ist im April gegenüber dem Vorjahr auf 4,9 Prozent gesunken. Erwartet waren 5,0 Prozent. Entwarnung könne nicht gegeben werden, hiess es dazu. "Es ist ein Mini-Schritt in die richtige Richtung", meinte ein Analyst. Die Chance, dass das Fed im Juni nicht weiter an der Zinsschraube drehe, sei intakt, sagte ein anderer Markteilnehmer. Um auf Zinssenkungen zu spekulieren, sei es zu früh. Es bestehe dagegen die Gefahr, dass die Zinsen noch etwas länger als gedacht auf hohem Niveau blieben.

10.05.2023 18:15