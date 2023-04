Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch mit deutlichen Abgaben geschlossen. Die Stimmung an den Märkten wurde nicht zuletzt von neu aufgeflammten Sorgen um Bank in den USA belastet, nachdem die US-Bank First Republic über massive Abflüsse bei ihren Einlagen berichtet hatte. Die Bankenkrise scheint nur oberflächlich abgewendet zu sein, meinte ein Marktanalyst.

26.04.2023 18:15