Das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed habe zwar keine Überraschungen enthalten: Die US-Notenbank konzentriere sich aber weiterhin auf die Aufwärtsrisiken der Inflation, kommentierten etwa die CS-Ökonomen. Beobachter erwarten nun weitere Zinserhöhungen in den USA. Nahrung erhielten diese Erwartungen am Nachmittag durch überraschend robuste Arbeitsmarktdaten aus den USA. Auch in der EU dürften die Zinszügel weiter angezogen werden. Die EU-Behörden korrigierten die Teuerungsdaten für den Januar noch etwas nach oben.