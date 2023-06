Während in der laufenden Woche nur wenige wichtige Konjunkturzahlen anstehen, so rückte bereits auch die kommende Woche in den Fokus. Mit den Sitzungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) könnte dies eine "entscheidende Handelswoche" werden, so ein Marktökonom. Mehrheitlich wird erwartet, dass das Fed keine Zinserhöhung vornimmt, allerdings könnte Fed-Chef Jerome Powell die Märkte auf einen weiteren Zinsschritt im Juli vorbereiten. Die EZB dürfte dagegen erneut an der Zinsschraube drehen.