Auf der anderen Seite legten die beiden Grossbanken CS (+1,8%) und UBS (+1,1%) im SLI am meisten zu. Die UBS wird durch die Übernahme der Credit Suisse im zweiten Quartal einen Buchgewinn in der Grössenordnung von rund 35 Milliarden US-Dollar verbuchen können. Dies zeigen Angaben der Bank an die amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC in der Nacht auf heute. Die Zahlen zeigten zudem den "attraktiven Kaufpreis" für die UBS, hiess es in einem Kommentar.