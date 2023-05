Dazu kamen schwache Konjunkturdaten aus China. Das Reich der Mitte erholt sich nur schleppend von den Folgen der Corona-Pandemie. Zuletzt ist der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China im Mai gar wider Erwarten tiefer in den kontraktiven Bereich gerutscht und damit den zweiten Monat in Folge gesunken. Dazu kamen unerwartet starke Daten vom US-Arbeitsmarkt. Demnach gibt es dort noch keine Abkühlung und damit habe die US-Notenbank auch keinen Anlass für eine baldige geldpolitische Lockerung, hiess es. Damit sei auch die Freude über den nachlassenden Preisanstieg in den grossen Euroländern nur kurz gewesen.