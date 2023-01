An der Spitze der Verlierer standen Richemont (-1,4%). Die Aktie stand laut Händlern vor den am Mittwoch erwarteten Umsatzzahlen für das 3. Quartal 2022/23 etwas unter Druck. Schliesslich sei der Titel im laufenden Jahr sehr gut gelaufen. Die Aktien von Swatch (+2,5%) führten dagegen die Gewinner an. Händler sprachen von Umschichtungen aus Richemont in Swatch. Schützenhilfe gab es auch von Jefferies. Der Broker stufte das Rating für Swatch auf "Buy" von "Hold" hoch.