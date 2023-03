Ob dies mehr als eine kurzfristige Beruhigung ist, werde sich aber noch zeigen müssen. Denn die Probleme der CS und auch die Nervosität an den Märkten dürften wohl noch eine Weile anhalten. Die Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008 seien wach. In diesem Kontext blickten die Anleger auch gespannt nach Frankfurt, wo die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Zinsentscheid publizierte. Sie beschloss eine weitere Anhebung der Leitzinsen um 0,5 Prozentpunkte. "Richtig so, EZB!" Das waren die lobenden Worte eines Börsianers zum Entscheid. In den USA beruhigte derweil Finanzministerin Janet Yellen die Märkte. Sie betonte, dass Amerikas Bankensystem weiterhin stabil und sicher sei.