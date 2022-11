Die Zwischenwahlen dürften aber so oder schon bald abgehakt werden, hiess es im Handel. Und überhaupt: Ein Patt in Washington, wie es sich derzeit abzeichne, sei für die Märkt in den nächsten Monaten vielleicht gar nicht so schlecht. "Ein geteilter Kongress bedeutet weniger politische Veränderung und weniger Risiken für einzelne Sektoren wie das Gesundheitswesen oder den Energiesektor aufgrund der politischen Prioritäten einer Partei", meinte jedenfalls ein Händler. Zudem bleibe der Fokus so oder so vermehrt auf der geldpolitischen Agenda der US-Notenbank. Und da warte man vor allem auf die am (morgigen) Donnerstag anstehenden Inflationszahlen für den Oktober.