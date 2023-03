Positiv für die Aktienmärkte insbesondere am Freitag war auch, dass sich die Inflation zuletzt in die gewünschte Richtung - nämlich nach unten - entwickelt hat, wie Zahlen sowohl aus Europa als aus den USA gezeigt haben. So werde das Dilemma der Notenbanken zumindest nicht grösser, meinte ein Marktbeobachter. Für die Inflationsbekämpfung müssten sie eigentlich die Zinsen noch weiter erhöhen, für die Bekämpfung der Probleme im Finanzsektor bräuchte es dagegen tiefere Zinsen. "Alles in allem war das jedenfalls eine sehr gute Woche aus Börsensicht", sagte ein Händler. Es gibt allerdings auch weniger optimistische Stimmen, die der jetzigen Ruhe im Finanzsektor noch nicht so richtig trauen wollen.