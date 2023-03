Die Geschichte mit dem Zusammenbruch der Krypto-Bank Silvergate Capital und den Problemen beim Startup-Finanzierer SVB Financial habe natürlich der bereits angeschlagenen Stimmung nicht geholfen, meinte ein Händler in Zürich. Im Vordergrund blieben aber weiter vor allem die Themen Inflation und Zinserhöhungen. Diesbezüglich brachte der am Freitag publizierte US-Arbeitsmarktbericht aus den USA keine Entspannung. "Der US-Arbeitsmarkt brummt weiter", lautete das Kurzfazit etwa der deutschen Commerzbank. Der Arbeitsmarkt dürfte aus Sicht der amerikanischen Notenbank weiter nicht im Gleichgewicht sein, was eine Anhebung der Leitzinsen in der übernächsten Woche um 50 Basispunkte erwarten lasse. An anderer Stelle hiess es, dass über die Höhe des Zinsschritts erst die US-Inflationsdaten von kommender Woche definitiv entscheiden würden.