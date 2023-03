Die Schweizer Aktienbörse hat am Freitag mit einem leichten Plus geschlossen. Den ganzen Tag hindurch pendelte der Schweizer Leitindex in einem schmalen Band rund um den Vortageswert herum und konnte sich nicht klar für eine Richtung entscheiden. Am späten Nachmittag schwenkte er, auch befeuert durch die eine positive Eröffnung an den US-Märkte, schliesslich ins Plus. Auf Wochensicht kam der SMI kaum von der Stelle. Er knüpfte damit an die Entwicklungen der Vorwochen an, in denen er sich ebenfalls mehr oder weniger seitwärts bewegt hatte.

03.03.2023 18:15