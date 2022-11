Im breiten Markt stachen Zur Rose mit einem Plus von 14 Prozent hervor. UBS hatte am Morgen eine Aufstockung der Beteiligung auf über 20 Prozent vermeldet. Die Papiere konnten sich in dieser Woche wieder etwas von den Verlusten der letzten Zeit erholen. Seit Jahresanfang haben die Valoren rund 85 Prozent an Wert eingebüsst, vor allem wegen Problemen mit dem E-Rezept in Deutschland.