Die Investoren wollten Klarheit, wie es mit den Zinsen weitergeht und wie die Notenbanker die aktuelle und künftige Lage der Wirtschaft einschätzen, hiess es am Markt. Aktuell wird vom Fed mehrheitlich eine Leitzinsanhebung um 25 Basispunkte erwartet, über das "Danach" aber herrscht Uneinigkeit. Auch bei der EZB gehen die Meinungen auseinander. Klar sei aber, dass wegen der anhaltend hohen Teuerung weitere Zinsschritte nötig seien, hiess es am Markt. Am Morgen hatte zudem die australische Notenbank mit einer Zinserhöhung überrascht. Der Zinsentscheid des Fed steht am Mittwochabend um 20.00 Uhr hiesiger Zeit bevor und derjenige der EZB am Donnerstagnachmittag.