Nach den Hiobsbotschaften der vergangenen Wochen scheine sich die Lage in der Bankenwelt beruhigt zu haben und das gebe den Finanzmärkten Auftrieb, sagten Händler. Sowohl in den USA als auch hierzulande habe sich das Umfeld für Banken stabilisiert. Darüber hinaus seien die Marktteilnehmer aber weiterhin zwischen den bekannten Themen Konjunkturhoffnungen und Zinsenängsten hin und her gerissen, hiess es weiter. Die grossen Notenbanken hatten zuletzt deutlich gemacht, dass sie die Bekämpfung der Inflation mit einer Straffung der Geldpolitik bekämpfen wollen. Sinkende Anleihenrenditen in den USA gaben den Aktien Rückenwind. Der Markt antizipiere also bereits Zinssenkungen, so ein Marktbeobachter.